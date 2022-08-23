Україна

Український форвард все ще може перебратися до італійської Серії А.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Tuttomercatoweb із посиланням на Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця, як і раніше, зацікавлена Салернітана, яка збільшила свою початкову пропозицію.

Італійський клуб пропонує дніпрянам 1,3 млн євро за оренду футболіста, а потім 8 млн євро за його викуп наступного літа. Також пропонується бонус у розмірі 800 тисяч євро.

Проте український клуб бажає отримати за свого футболіста 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 вимагав від Динамо за Довбика 12 млн євро.