Турция

Бронзовий призер чемпіонату Європи вирішив завершити кар'єру.

Колишній вінгер Галатасарая Арда Туран вирішив завершити кар'єру. Про це футболіст оголосив на своїй сторінці в Instagram.

"Це було тяжко, але красиво", — написав Туран у своїх соціальних мережах.

Останнім клубом 35-річного турка був Галатасарай, за який він відіграв 240 матчів, забивши 49 голів і віддавши 77 асистів.

Також за свою кар'єру Туран встиг пограти за Атлетіко, Барселону, Істанбул та Маньясаспор. На його рахунку понад 527 офіційних матчів та 90 забитих м'ячів.

Туран дебютував у збірній Туреччини у серпні 2006 року і відтоді відіграв за неї 100 матчів, забивши 16 голів і віддавши 25 асистів. 2008 року він став бронзовим чемпіоном Європи.