Турция

Турецький футболіст отримає посаду у рідному клубі.

Колишній нападник збірної Туреччини Арда Туран вирішив завершити професійну кар'єру. Про це повідомляє Telecomasia.

За інформацією джерела, у 35-річного турка закінчився контракт із Галатасараєм і сторони вирішили не продовжувати договір. Минулого сезону він провів 12 матчів, відзначившись однією гольовою передачею.

Таким чином, Туран завершить кар'єру, але залишиться у футболі, обійнявши одну з посад у структурі турецького клубу.

За свою кар'єру Туран встиг пограти за Галатасарай, Атлетіко, Барселону, Істанбул та Манісаспор. Найбільша кількість матчів у складі Галатасараю – 240 ігор (49 голів та 77 асистів).

Також на рахунку Турана 100 матчів у складі збірної Туреччини, у яких він забив 16 голів.