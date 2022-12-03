Турция

Український захисник змінить клуб.

Ярослав Ракицький вирішив припинити співпрацю з турецьким Адана Демірспор. Про це гравець повідомив у своєму Instagram-акаунті.

"Дякую, Адана, що підтримали в непростий період. Я вдячний клубу, президенту, тренеру та вболівальникам. Наша співпраця завершена".

Зазначимо, що Ракицький перебрався в турецький клуб влітку цього року. Захисник встиг провести дев'ять матчів та зробив один асист.

Контракт Ракицького з клубом був розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, що раніше Ракицький привітав Донецьк із Днем міста словами "Ми процвітали під прапором України і процвітатимемо далі".