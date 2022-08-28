Турция

Колишній гравець Шахтаря опублікував пост у Instagram.

Захисник турецького клубу Адана Демірспор Ярослав Ракицький привітав Донецьк із Днем міста.

"З днем Шахтаря, з днем міста Донецька! Ми процвітали під прапором України та процвітатимемо далі. Місто троянд розквітне знову і відродиться!

Улюблене місто, я вірю, що ти вистоїш і повернешся додому! Миру нам!" — написав Ракицький в Instagram.

Раніше повідомлялося, що одноклубник Ракицького Маріо Балотеллі ледь не побився з головним тренером команди після матчу чемпіонату Туреччини, а сам українець не потрапив у заявку на гру.