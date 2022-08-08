Українець вийшов у стартовому складі і відіграв весь матч.
ФК Адана Демірспор
08 серпня 2022, 16:07
Український захисник Ярослав Ракицький дебютував за свій новий клуб Адана Демірспор в офіційному поєдинку.
Це сталося у матчі першого туру турецької Суперліги, у якому його команда обіграла Гіресунспор із рахунком 3:2.
Ярослав вийшов у стартовому складі Адани Демірспор та провів на полі весь матч, відзначившись жовтою карткою.
Свій наступний матч Адана Демірспор проведе проти Сівасспору. Гра відбудеться 13 серпня, о 21:45 за київським часом.