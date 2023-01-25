Турция

Щоправда, поки що тільки на правах оренди.

Турецький Бешикташ традиційно є доволі помітним гравцем на зимовому трансферному ринку, і вже знайшов для себе заміну нападнику Вауту Веггорсту, який перейшов до англійського Манчестер Юнайтед, у вигляді Венсана Абубакара, якого зі складу Ан-Насру потіснив сам Кріштіану Роналду.

Однак лише на цьому гучному підписанні "орли" вирішили не зупинятись, і вже готують оформити новий перехід. Цього разу — на правах оренди.

Турецький центральний захисник італійського Сассуоло Каан Айхан отримував недостатню кількість ігрової практики під час поточної кампанії, через що "нероверді" погодились віддати його до оренди на пів року — до завершення сезону.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, на це бажання італійського клубу припав Бешикташ, і навіть погодився заплатити 500 тис євро за можливість потім викупити контракт футболіста за 2,75 млн євро, після завершення орендної угоди.

Портал Transfermarkt оцінив Айхана, що зіграв у сезоні 11 матчів (632 хвилин) та забив один гол, у 4,5 млн євро.