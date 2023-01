Турецький Бешикташ офіційно оголосив про підписання нападника Ан-Нассра та збірної Камеруну Венсана Абубакара.

Контракт з 30-річним форвардом, який був вимушений залишити Ан-Насср, щоб клуб зареєстрував Кріштіану Роналду, підписаний на 2,5 роки.

Перехід стався на правах вільного агента. Абубакар вже виступав за Бешикташ до літа 2021 року, звідки і переїхав у Саудівську Аравію.

Відзначимо, що саме Венсан має замінити Ваута Вегхорста, який пішов з Бешикташу в Манчестер Юнайтед. Клуб це оригінально показав у ролику.

🤙🏿 WHAT A STORY?! 🤙🏿



Vincent Aboubakar is officially a Black Eagle again!#WelcomeAboubakar pic.twitter.com/6CHw4bi1gh