Турецький клуб підсилився форвардом з Африки.
Венсан Абубакар, Бешикташ
22 січня 2023, 00:27
Турецький Бешикташ офіційно оголосив про підписання нападника Ан-Нассра та збірної Камеруну Венсана Абубакара.
Контракт з 30-річним форвардом, який був вимушений залишити Ан-Насср, щоб клуб зареєстрував Кріштіану Роналду, підписаний на 2,5 роки.
Перехід стався на правах вільного агента. Абубакар вже виступав за Бешикташ до літа 2021 року, звідки і переїхав у Саудівську Аравію.
Відзначимо, що саме Венсан має замінити Ваута Вегхорста, який пішов з Бешикташу в Манчестер Юнайтед. Клуб це оригінально показав у ролику.