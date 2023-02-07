Турция

Футболіст допомагає своїй батьківщині.

Захисник Аталанти та збірної Туреччини Меріх Демірал виставив на продаж футболку Кріштіану Роналду часів Ювентуса, де вони виступали разом в один період.

Усі кошти за футболку підуть на допомогу людям, які постраждали через землетрус на його батьківщині.

"Прямо зараз я розмовляв з Роналду. Він сказав, що дуже засмучений тим, що сталося в Туреччині.

Ми виставляємо на аукціон футболку з підписом Роналду з моєї колекції. Усі кошти, виручені з аукціону, будуть використані на допомогу постраждалим", — написав Демірал.

Az önce @Cristiano ile konuştum.



Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.



Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

Раніше стало відомо, що воротар турецького Єні Малатьяспора загинув під завалами будинку.