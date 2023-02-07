Футболіст допомагає своїй батьківщині.
Демірал та Роналду, Getty Images
07 лютого 2023, 21:24
Захисник Аталанти та збірної Туреччини Меріх Демірал виставив на продаж футболку Кріштіану Роналду часів Ювентуса, де вони виступали разом в один період.
Усі кошти за футболку підуть на допомогу людям, які постраждали через землетрус на його батьківщині.
"Прямо зараз я розмовляв з Роналду. Він сказав, що дуже засмучений тим, що сталося в Туреччині.
Ми виставляємо на аукціон футболку з підписом Роналду з моєї колекції. Усі кошти, виручені з аукціону, будуть використані на допомогу постраждалим", — написав Демірал.
Раніше стало відомо, що воротар турецького Єні Малатьяспора загинув під завалами будинку.