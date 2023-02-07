Турция

Сумна звістка прийшла з Туреччини.

Дуже багато тривожних новин приходить з Туреччини, яка здригнулась через декілька серйозних землетрусів.

На жаль, чергова сумна звістка прийшла й для футбольного світу країни — загинув голкіпер Єні Малатьяспора.

Як повідомляє офіційний сайт турецького клуба, Еюп Тюркаслан загинув після того, як потрапив під обвал землетрусу.

"Спочивай з миром. Ми не забудемо тебе, прекрасна людина. 😢", — йдеться у заяві Єні Малатьяспора.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравець Єні Малатьяспора вистрибнув з будівлі під час землетрусу і отримав серйозну травму.