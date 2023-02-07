Турция

Луганчани домовились про черговий спаринг.

Землетрус у Туреччині не змінив плани більшості українських клубів. Зокрема луганська Зоря продовжує проводити тренувальні збори у цій країні.

Клуб повідомив наступне: "Відчувався землетрус декілька разів і нам, хоча ми знаходимося більше ніж 800 кілометрів від епіцентру події. Вночі та вдень. Часом здавалося, начебто знаходишся не в готелі, а їдеш кудись потягом. Але все гаразд, тренування відбулися за планом".

Сьогодні пресслужба оголосила наступного спаринг-партнера. Їм стане вірменський Алашкерт. Матч відбудеться 9 лютого та розпочнеться о 10:00 за київським часом.

Одного разу ці клуби зустрічались вже між собою. Було це на зборах у 2014-му році. Тоді "чорно-білі" впевнено перемогли – 5:1.

Раніше повідомлялось, що основний воротар Зоря Дмитро Мацапура отримав травму й вибув до кінця сезону.