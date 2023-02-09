Турция

Клуби ще мають час аби підписати нових гравців.

ФІФА надала можливість турецьким клубам робити трансфери, незважаючи на те, що трансферне вікно мало зачинитись 8 лютого.

Все через землетрус, від якого постраждати десятки тисяч людей та тисячі людей загиблі.

ФІФА повідомила, що у світлі надзвичайної ситуації, спричиненої стихійним лихом, що зачепило Туреччину, Бюро Ради ФІФА вирішило продовжити другий період реєстрації Турецької футбольної асоціації (TFF) у TMS до 18 лютого 2023 року.

Наразі усі спортивні змагання у Туреччині призупинені. Через те, що розбір завалів триває, невідомо, коли відновиться місцевий чемпіонат.

Нагадаємо, що Галатасарай офіційно придбав півзахисника Роми та збірної Італії Ніколо Дзаньоло.