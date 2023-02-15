Турция

Футболіст прийняв поспішне рішення.

Хавбек Емре Чолак, який ще нещодавно виступав за збірну Туреччини, вирішив завершити кар'єру. Він перейшов в іспанський Інтерсіті лише 27 січня, і через два тижні написав, що "вішає бутси на цвях".

"Я йду з футболу. Цілую руки всім, хто працював зі мною. Нехай Бог буде задоволений вами. Із завтрашнього дня я починаю жити для щастя сім'ї. Смерть завжди поруч, проведіть час із тими, кого любите".

Проте видання Fotomac повідомляє, що вже за декілька днів Чолак вирішив, що зарано йти з футболу. Скоріше за все його рішення було необдумане та занадто швидке. Він був засмучений через трагедію на батьківщині.

"Трагедія в моїй країні мене дуже турбує, але я відданий Інтерсіті. Із завтрашнього дня я почну працювати над перемогою в наступному матчі. Разом ми досягнемо наших цілей", — цитує футболіста видання.

Чолак провів 180 матчів у складі Галатасараю. Також він немало пограв у Депортіво (79 ігор), а перед переїздом в іспанський Інтерсіті захищав кольори Гезтепе.