Функціонер опинився під завалами.
Танет Савут, Twitter/Хатайспор
21 лютого 2023, 15:39
Спортивний директор Хатайспора Танет Савут загинув внаслідок землетрусу, повідомив офіційний твіттер-аккаунт клубу. Танер Савут опинився під завалами.
"Ми глибоко засмучені втратою нашого спортивного директора Танера Савута. Ми не забудемо тебе, Танере. Ти завжди залишишся в наших серцях", – йдеться у заяві клубу.
Савуту було 48 років.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок землетрусу загинув півзахисник Хатайспора Крістіан Атсу.