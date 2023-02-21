Турция

Функціонер опинився під завалами.

Спортивний директор Хатайспора Танет Савут загинув внаслідок землетрусу, повідомив офіційний твіттер-аккаунт клубу. Танер Савут опинився під завалами.

"Ми глибоко засмучені втратою нашого спортивного директора Танера Савута. Ми не забудемо тебе, Танере. Ти завжди залишишся в наших серцях", – йдеться у заяві клубу.

Савуту було 48 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок землетрусу загинув півзахисник Хатайспора Крістіан Атсу.