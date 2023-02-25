Турция

Люксембурзький футболіст все ще належить київському клубу.

Вінгер київського Динамо Жерсон Родрігес може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, керівництво Анкарагюджю досягло значного прогресу у переговорах щодо трансферу 27-річного люксембургжця.

Проте видання не зазначає, чи це буде повноцінний трансфер чи орендна угода. Діючий контракт Жерсона з "біло-синіми" розрахований до літа 2024 року.

Нині Родрігес виступає за саудівську Аль-Вахду на правах оренди. На його рахунку 13 матчів, у яких він забив два м'ячі.

Зазначимо, що Родрігес вже виступав за Анкарагюджю в оренді в період із січня до липня 2020 року. Тоді він відіграв 11 матчів, у яких забив шість м'ячів та віддав два асисти.