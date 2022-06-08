Украина

На скандального вінгера претендують три представники турецької Суперліги.

Вінгер київського Динамо Жерсон Родрігес може продовжити кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє журналіст Осман Ченгіз у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного гравця збірної Люксембурга зацікавлені одразу три клуби — Анкарагюджю, Умранієспор та Кайсеріспор.

Родрігес вже виступав за Анкарагюджю в сезоні-2019/20, але після бійки з одноклубником його вигнали з клубу.

Минулий сезон Жерсон починав у Труа, але через скандали з керівництвом покинув клуб і вирушив до Еюпсору — на його рахунку п'ять матчів, три голи та один асист.

Чинний контракт футболіста з Динамо розрахований до літа 2024 року.

Також зазначимо, що Анкарагюджю та Умранієспор вийшли до Суперліги за підсумками минулої кампанії, а Кайсеріспор зайняв 14 місце.