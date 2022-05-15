На рахунку 26-річного вінгера три забиті м'ячі у трьох матчах.
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15 травня 2022, 12:40
Еюпспор у матчі 37 туру другого дивізіону чемпіонату Туреччини обіграв Коджаеліспор із рахунком 2:1.
У цій зустрічі оформленим дублем відзначився орендований вінгер київського Динамо Жерсон Родрігес.
Спершу він відзначився голом на восьмій хвилині, а через шість хвилин подвоїв перевагу своєї команди. Також він заробив жовту картку.
Також зазначимо, що повний матч провів Олів'є Тілль, орендований у полтавської Ворскли.
Цього сезону Родрігес провів три матчі, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.