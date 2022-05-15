Турция

На рахунку 26-річного вінгера три забиті м'ячі у трьох матчах.

Еюпспор у матчі 37 туру другого дивізіону чемпіонату Туреччини обіграв Коджаеліспор із рахунком 2:1.

У цій зустрічі оформленим дублем відзначився орендований вінгер київського Динамо Жерсон Родрігес.

Спершу він відзначився голом на восьмій хвилині, а через шість хвилин подвоїв перевагу своєї команди. Також він заробив жовту картку.

Також зазначимо, що повний матч провів Олів'є Тілль, орендований у полтавської Ворскли.

Цього сезону Родрігес провів три матчі, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.