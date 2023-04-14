Турция

36-річний фахівець працюватиме у другому за силою дивізіоні Туреччини.

Колишній півзахисник Барселони та Атлетіко Арда Туран став головним тренером Еюпспора. Про це повідомляє Fotomac.

Першим матчем для 36-річного турецького фахівця стане гра проти Гезтепе, яка відбудеться у неділю, 16 квітня.

До тренерського штабу Турана увійшли Атіла Герін, Керем Яваш, Умут Ескікей та Мурат Унер.

Після 30 турів Еюпспор набрав 49 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці другого за силою дивізіону у Туреччині.

Нагадаємо, Туран оголосив про завершення кар'єри у вересні минулого року, а останнім його клубом був Галатасарай.