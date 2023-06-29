Турция

Бразилець може продовжити виступи в Туреччині.

Бразильський нападник Філіппе Коутінью свого часу заробив собі ім’я виступами в складі англійського Ліверпуля, проте трансфер за шалені 135 млн євро до каталонської Барселони виявився для нього вкрай невдалим, після чого відбувались постійні оренди.

Так тривало аж до того моменту, поки 31-річний виконавець не перейшов до бірмінгемської Астон Вілли за 20 млн євро, у складі якої через травму підколінного сухожилля цього сезону відіграв усього 22 матчі (918 хвилин), забивши один гол.

Такий розвиток кар’єри навряд чи влаштовує як гравця, так і "левів", чим намагаються користатись інші клуби.

Зокрема, турецький Бешикташ цього трансферного вікна атакує Астон Віллу пропозицією в 8 млн євро за викуп гравця, право на який "орли" планують отримати після річної оренди.

Додамо, що бірмінгемці можуть отримати й більші гроші за свого виконавця, якщо погодяться на його переїзд до Саудівської Аравії.