Англія

Бразилець може переїхати до екзотичного чемпіонату.

Півзахисник Астон Вілли Філіппе Коутіньо може змінити клубну прописку, повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, клуб із Саудівської Аравії, назва якого не розкривається, висловлює велику зацікавленість в послугах бразильського атакувального півзахисника. Клуб готовий запропонувати величезну суму за бразильця.

Коутіньо забив один гол у 22 матчах за клуб у поточному сезоні. Його контракт із Віллою діє до літа 2026 року, а його вартість на Transfermarkt оцінюється в 14 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай хоче орендувати Коутінью.