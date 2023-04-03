Півзахисник Астон Вілли Філіппе Коутіньо може змінити клубну прописку, повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, клуб із Саудівської Аравії, назва якого не розкривається, висловлює велику зацікавленість в послугах бразильського атакувального півзахисника. Клуб готовий запропонувати величезну суму за бразильця.

Коутіньо забив один гол у 22 матчах за клуб у поточному сезоні. Його контракт із Віллою діє до літа 2026 року, а його вартість на Transfermarkt оцінюється в 14 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай хоче орендувати Коутінью.