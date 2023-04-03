Бразилець може переїхати до екзотичного чемпіонату.
ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ, GETTY IMAGES
03 квітня 2023, 13:32
Півзахисник Астон Вілли Філіппе Коутіньо може змінити клубну прописку, повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, клуб із Саудівської Аравії, назва якого не розкривається, висловлює велику зацікавленість в послугах бразильського атакувального півзахисника. Клуб готовий запропонувати величезну суму за бразильця.
Коутіньо забив один гол у 22 матчах за клуб у поточному сезоні. Його контракт із Віллою діє до літа 2026 року, а його вартість на Transfermarkt оцінюється в 14 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що Галатасарай хоче орендувати Коутінью.