Турция

Адана Демірспор посилилася досвідченим португальським вінгером.

Адана Демірспор офіційно оголосила про підписання вінгера Луїша Нані, права на якого раніше належали Мельбурн Вікторі.

36-річний португалець перейшов до клубу турецької Суперліги на правах вільного агента, підписавши однорічний контракт.

Тепер Нані виступатиме під керівництвом Патріка Клюйверта, який напередодні був представлений в якості нового головного тренера Адани.

У минулому сезоні Луїш Нані провів на клубному рівні десять поєдинків, у яких він відзначився двома результативними передачами.