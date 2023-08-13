Турецький вінгер продовжить кар'єру на батьківщині.
Ченгіз Юндер, Фенербахче
13 серпня 2023, 21:21
Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого вінгера Ченгіза Юндера, права на якого раніше належали Марселю.
26-річний турок приєднався до стамбульського клубу на постійній основі, підписавши контракт до літа 2027 року.
За неофіційною інформацією, на цьому трансфері марсельський Олімпік заробив близько 15 мільйонів євро.
У минулому сезоні Юндер провів на клубному рівні 46 поєдинків, у яких він забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.