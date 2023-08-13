Туреччина

Турецький вінгер продовжить кар'єру на батьківщині.

Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого вінгера Ченгіза Юндера, права на якого раніше належали Марселю.

26-річний турок приєднався до стамбульського клубу на постійній основі, підписавши контракт до літа 2027 року.

За неофіційною інформацією, на цьому трансфері марсельський Олімпік заробив близько 15 мільйонів євро.

Ailemize hoş geldin Cengiz Ünder! 💛💙 pic.twitter.com/UD4EQMxbih — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2023

У минулому сезоні Юндер провів на клубному рівні 46 поєдинків, у яких він забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.