Туреччина

На одну зірку в турецькій Суперлізі стало більше.

Англійський центральний півзахисник Алекс Окслейд-Чемберлен цього літа завершив шестирічний період виступів у складі Ліверпуля та отримав статус вільного агента.

Після цього в 29-річного виконавця не було багато варіантів для продовження професійної кар’єри, і в підсумку він зупинився на більш вигідній пропозиції з Туреччини.

Місцевий Бешикташ запропонував досвідченому виконавцю контракт строком на три роки.

Відповідно до умов угоди, англієць отримуватиме 1,7 млн євро на рік.

За Ліверпуль Окс провів 146 матчів, забив 18 голів та віддав 15 гольових передач, 13 ігор та один гол із них — у попередній кампанії.