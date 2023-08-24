Туреччина

Хорватський воротар обрав посередній варіант продовження кар’єри.

Основний воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович уже не перший рік перебуває в полі зору європейської футбольної спільноти.

Проте тривалий час 28-річний виконавець не міг наважитись на трансфер із загребского Динамо й у підсумку перед вирішальним етапом кар’єри був змушений погодитись на значно скромніший варіант продовження кар’єри.

Турецький Фенербахче від самого початку літнього трансферного вікна вів перемовини з "картатими", проте досяг домовленості лише напередодні.

"Канарки" оголосили про те, що питання трансферу було остаточно закрито й найближчим часом гравець завітає до Стамбулу заради медогляду та підписання контракту з новим колективом.

Динамо Загреб таки вдалось виторгувати за свого гравця 8 млн євро + бонуси, тоді як Домінік отримає контракт строком до 2027 року.

У поточній кампанії хорват провів сім матчів, пропустив шість м’ячів та "чотири" рази зіграв "на нуль".