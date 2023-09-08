Гравець може перейти до Туреччини.
Денис Попов - Getty Images
08 вересня 2023, 15:56
На Дениса Попова претендують Тразбзонспор та Бешикташ - повідомляє турецьке видання Hurriyet.
Зараз немає підтвердженої інформації щодо інтересу стамбульських клубів, але Трабзонспор вже готує офіційну пропозицію. Важливо відзначити, що трансферне вікно в Туреччині закриється 15 вересня.
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Договір Попова з Динамо діє до літа 2025 року.
Минулого сезону він провів понад 20 матчів в усіх можливих турнірах.