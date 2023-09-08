Туреччина

Гравець може перейти до Туреччини.

На Дениса Попова претендують Тразбзонспор та Бешикташ - повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Зараз немає підтвердженої інформації щодо інтересу стамбульських клубів, але Трабзонспор вже готує офіційну пропозицію. Важливо відзначити, що трансферне вікно в Туреччині закриється 15 вересня.

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Договір Попова з Динамо діє до літа 2025 року.

Минулого сезону він провів понад 20 матчів в усіх можливих турнірах.