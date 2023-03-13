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Обох футболістів було піднято з резервного списку.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань докликав до національної команди двох футболістів із резервного списку. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Разом з іншими гравцями основного списку до матчу проти Англії у відборі Євро-2024 готуватимуться воротар Олександрії Микита Шевченко та захисник Динамо Денис Попов. Перший замінить травмованого голкіпера Шахтаря Дмитра Різника.

Нагадаємо, збори національної команди розпочнуться 20 березня у Лондоні. Матч проти Англії відбудеться 26 березня на стадіоні Вемблі.

Раніше повідомлялося, що груба помилка Шевченка призвела до голу у матчі проти Миная.