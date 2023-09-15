Туреччина

Скандальний італійський нападник знову гратиме за турецький клуб.

Колишній гравець збірної Італії Маріо Балотеллі знову гратиме за турецький Адана Демірспор, повідомив офіційний сайт клубу.

33-річний центральний нападник підписав контракт, розрахований до кінця липня 2024 року з опцією продовження ще на рік.

🆕 Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/VqRen0wR6y — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) September 15, 2023

До цього він грав за швейцарський Сьон, в якому опинився якраз внаслідок трансферу з Демірспору. Тоді турки отримали за італійця 2,62 мільйони євро.

Балотеллі провів у чемпіонаті Туреччини сезон 2021/22 і два матчі наступного сезону. У складі старого-нового клубу він відіграв 35 матчів у всіх турнірах, відзначившись 19 голами та 7 асистами.