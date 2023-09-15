Туреччина

Наставник розповів про працю зі спеціалістами.

Арда Туран, який зараз керує представником другого дивізіону Туреччини Еюпспором, розповів про виступи під керівництвом Дієго Сімеоне та Луїса Енріке у Атлетіко та Барселоні.

Після 4 матчів його команда займає перше місце в таблиці з 4 перемогами, 11 забитими і лише одним пропущеним голами.

У розмові з Marca Туран пояснив, що і Дієго Сімеоне, і Луїс Енріке є великою частиною його нинішнього підходу.

"Я багато чому навчився в обох. Внесок Чоло в мою концепцію гри в захисті великий. Від Луїса Енріке я взяв певні рішення щодо атакувальних рухів і позиціонуванні на полі. Крім техніко-тактичного розуміння, я навчився від них обох бути дуже чесним і відкритим з гравцями. Це була одна з речей, яка мене в них вразила найбільше.

З тактичної точки зору я багато чому навчився у Сімеоне щодо позиціонування команди, жорсткості, спільної дії в захисті, пресингу, повернення м'яча в схемі 4-4-2, недопущення проходження м’яча між блоками та в організації стандартних положень.

Від Луїса Енріке я багато чому навчився про те, як позиціонувати команду, як знаходити рішення проти захисту суперника, як пристосуватися і реагувати. Є також деякі імена, які я не можу не згадати: Оскар "Ель Профе" Ортега, за його підготовку до початку сезону, і Моно Бургос, за його підготовку до стандартних положень.

Найважливішою характеристикою Чоло було те, що він був дуже чесним і дуже відкритим. Він прямо казав, що хотів. Я намагаюся бути таким же ясним і відкритим, як він, у всіх своїх розмовах зі своїми гравцями.

Атлетіко завжди займав особливе місце в моєму житті. Це був мій перший досвід за кордоном, ми стали сім’єю, досягнуті успіхи.. Я запам’ятаю все це на все життя. Там я не тільки досяг спортивних успіхів, але й накопичив чудові спогади" — підсумував він.