Туреччина

Керівники стамбульського гранду задоволени роботою тренера.

Керівництво Галатасараю домовилося про новий контракт з головним тренером команди Оканом Буруком. Таку інформацію надає турецький сайт sporx.com.

За нової угоди, турецький фахівець буде отримувати 1.4 млн. євро на рік, що вдвічі більше ніж він отримував за старим контрактом.

Найближчими днями, тренер та президент Галатасараю зустрінуться для остаточного підписання контракту.

Наразі, "леви" йдуть на другій сходинці турецької Суперліги та групи А Ліги чемпіонів, жодного разу не програвши у цьому сезоні.