Туреччина

Перервалась феноменальна серія турецького клубу.

Фенербахче вперше програв за останній 21 офіційний матч. Клуб із Стамбула приймав удома Трабзонспор і в драматичній кінцівці поступився – 2:3.

Таким чином, стамбульці перервали переможну серію, що налічувала 21 офіційний переможний матч. Вона розпочалася ще наприкінці минулого сезону – 7 червня. З того часу Фенербахче переміг у двох матчах минулого сезону поспіль і в 19 – поточного, з огляду на всі офіційні турніри.

Після поразки Фенербахче опустився на друге місце чемпіонату Туреччини і з 30 балами відстає від Галатасараю на одне очко.