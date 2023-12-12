Туреччина

Сумний інцидент стався після гри між Анкарагюджю та Різеспором.

Федерація футболу Туреччини на своєму офіційному сайті відреагувала на скадальний епізод після матчу Суперліги між Анкарагюджю та Різеспором.

Нагадаємо, після фінального свистка президент Анкарагюджю вибіг на поле, після чого побив арбітра матчу.

У зв'язку із цим Федерація футболу Туреччини ухвалила рішення призупинити матчі всіх ліг країни до особливого розпорядження.

"Цю підлу атаку здійснили не тільки проти Халіла Умута Мелера. Цей нелюдський напад було скоєно проти всього турецького футболу. Щодо осіб, винних у події, було порушено кримінальні справи.

Відповідальний клуб, президент клубу, його менеджери та всі злочинці, які напали на Халіла Умута Мелера, будуть покарані найсуворішим чином.

За рішенням ради директорів Федерації футболу Туреччини матчі у всіх лігах перенесено на невизначений термін", — йдеться у заяві організації.

Раніше повідомлялося, що Анкарагюджю вибачився за напад свого президента на суддю.