Туреччина

Ексгравець київського Динамо отримав статус вільного агента.

Адана Демірспор, що виступає в турецькій Суперлізі, на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з атакуючим півзахисником Юнесом Беланда, який відомий в Україні за виступами в київському Динамо.

Контракт 33-річного марокканця з турецьким клубом спливав влітку 2024 року, проте сторони вирішили його достроково розірвати за обопільною згодою.

"Дякуємо Беланда за все. Ми розійшлися з нашим професійним футболістом Юнесом Беланда за обопільною згодою.

Ми хотіли б подякувати Юнесу Беланда за його зусилля під час виступів у турецькій Суперлізі та європейської пригоди. Бажаємо йому успіхів у майбутній кар’єрі", — сказано в заяві турецького клубу.

Юнес Беланда виступав за Адану з літа 2021 року. З того моменту він провів за клуб 74 матчі, в яких він забив 19 голів та віддав 12 асистів. У поточному сезоні на рахунку марокканця 20 поєдинків, 3 голи та 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор сумнівається у трансфері Беланда через його характер.