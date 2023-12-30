Туреччина

Саудівці відповідають.

Вчора у Саудівській Аравії повинен був відбутися матч за Суперкубок Туреччини між Галатасараєм та Фенербахче, але за десять хвилин до початку зустрічі гру було скасовано.

Організатори Суперкубку Туреччини розповіли про зрив матчу.

"Насамперед хочемо наголосити, що пишаємося близькими відносинами з братньою Туреччиною в різних сферах, включаючи спортивну.

Ми з нетерпінням чекали на можливість провести матч, вчасно та відповідно до міжнародних футбольних правил та приписів. Ці правила вимагають, що спорт потрібно представляти без гасел, які не мають відношення до спорту. Це обговорювалося з Федерацією футболу Туреччини в рамках підготовчих зустрічей і було наголошено, що цього вимагає регламент матчу.