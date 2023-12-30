Саудівці відповідають.
Riyadh Season
30 грудня 2023, 11:50
Вчора у Саудівській Аравії повинен був відбутися матч за Суперкубок Туреччини між Галатасараєм та Фенербахче, але за десять хвилин до початку зустрічі гру було скасовано.
Організатори Суперкубку Туреччини розповіли про зрив матчу.
"Насамперед хочемо наголосити, що пишаємося близькими відносинами з братньою Туреччиною в різних сферах, включаючи спортивну.
Ми з нетерпінням чекали на можливість провести матч, вчасно та відповідно до міжнародних футбольних правил та приписів. Ці правила вимагають, що спорт потрібно представляти без гасел, які не мають відношення до спорту. Це обговорювалося з Федерацією футболу Туреччини в рамках підготовчих зустрічей і було наголошено, що цього вимагає регламент матчу.
Також було вирішено, що національний гімн буде виконаний, а всередині стадіону та на трибунах будуть прапори Туреччини, оскільки ми цінуємо Туреччину.
Незважаючи на цей консенсус, на жаль, обидві команди не дотримувалися того, що було погоджено, через це матч було скасовано"
, — йдеться у заяві організаторів Riyadh Season
.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче не забиває
Галатасараю у трьох матчах турецької Суперліги поспіль, вперше з 1981 року.