Туреччина

Захисник знову змінить клубну прописку.

Центральний захисник берлінського Уніона Леонардо Бонуччі може невдовзі приєднатися до Фенербахче.

Повідомляється, що німецький клуб та 36-річний італієць домовилися про розірвання угоди між ними.

Бонуччі приєднається до Фенербахче на правах вільного агента за короткостроковим контрактом, розрахованим до кінця червня 2024 року. Завтра, 10 січня, він має вирушити до Стамбула.

У цьому сезоні захисник вже взяв участь у 10 матчах Уніона у всіх турнірах, відзначившись голом.