Туреччина

У паризькому гранді заперечують, що існує домовленість щодо трансферу французького фулбека.

Правий захисник Галатасараю Саша Бої наразі це є трансферною ціллю Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у паризькому гранді заперечують те, що вони ведуть переговори або мають будь-яку домовленість щодо можливого підписання 23-річного француза.

У поточному сезоні Саша Бої провів за Галатасарай 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив два голи та заробив сім попереджень.

Портал Transfermarkt оцінює французького фулбека в 22 мільйони євро.