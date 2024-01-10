У паризькому гранді заперечують, що існує домовленість щодо трансферу французького фулбека.
Саша Бої, Getty Images
10 січня 2024, 20:58
Правий захисник Галатасараю Саша Бої наразі це є трансферною ціллю Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у паризькому гранді заперечують те, що вони ведуть переговори або мають будь-яку домовленість щодо можливого підписання 23-річного француза.
У поточному сезоні Саша Бої провів за Галатасарай 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив два голи та заробив сім попереджень.
Портал Transfermarkt оцінює французького фулбека в 22 мільйони євро.