Туреччина

В Манчестері на француза особливо не розраховують.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль може перейти до одного з грандів турецького футболу. Про це повідомляє журналіст Ахмет Конанч.

Футбольний агент Філіп Ламболі, який представляє інтереси французького форварда, перебуває в Туреччині і веде переговори з трьома клубами зі Стамбула — Фенербахче, Бешикташем та Галатасараєм.

Діючий контракт 28-річного гравця спливає наприкінці сезону, але у МЮ є опція продовження угоди ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює француза у 15 млн. євро.

У цьому сезоні, Антоні Марсьяль відіграв за Манчестер Юнайтед 19 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Марсьяль не хоче покидати Олд Траффорд.