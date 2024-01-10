Англія

Гравець не проти далі знаходитися у складі клубу.

Зміна клубу не входить в плани Антоні Марсьяля.

Наразі форвард хоче продовжити виступи у складі Манчестер Юнайтед і намагатися грати у основі.

Деякі пропозиції від інших команд було відхилено, отже трансфер взимку зараз є маловірогідним. Його контракт поки що не збираються продовжувати у клубі, але хороші результати можуть дещо змінити.

Цього сезону він провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив два голи та віддав два асисти.