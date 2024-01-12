Правий захисник Галатасараю Саша Бое може перейти до мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Керівництво "левів" знає про інтерес німців до французького гравця команди, однак у турецькому клубі не згодні на варіант з орендою футболіста, яку пропонує "ротен".

За інформацією джерела, Галатасарай все-таки вирішив, що він доступний, але лише для повноцінного продажу. Турецький клуб вимагає у Баварії 25 млн. євро.

Зазначається, що "Рекордмайстер" розглянуть можливість повноцінного переходу, в тому випадку, якщо трансфер Норді Мукіеле з ПСЖ провалиться.

Діючий контракт 23-річного француза з клубом діє до 30 червня 2025 року з зарплатнею 800 тис. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону, Саша Бое зіграв за Галатасарай 29 матчів та забив два голи.