Туреччина

Стамбульці хочуть заробити грошей.

Правий захисник Галатасараю Саша Бое може перейти до мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Керівництво "левів" знає про інтерес німців до французького гравця команди, однак у турецькому клубі не згодні на варіант з орендою футболіста, яку пропонує "ротен".

За інформацією джерела, Галатасарай все-таки вирішив, що він доступний, але лише для повноцінного продажу. Турецький клуб вимагає у Баварії 25 млн. євро.

Зазначається, що "Рекордмайстер" розглянуть можливість повноцінного переходу, в тому випадку, якщо трансфер Норді Мукіеле з ПСЖ провалиться.

Діючий контракт 23-річного француза з клубом діє до 30 червня 2025 року з зарплатнею 800 тис. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону, Саша Бое зіграв за Галатасарай 29 матчів та забив два голи.