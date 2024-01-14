Туреччина

В Ромі у чемпіона Європи не вийшло.

Стамбульський Бешикташ розпочав перемовини з ПСЖ щодо трансферу півзахисника Ренату Саншеша. Про це повідомляє журналіст Ягіз Сабунджоглу.

За інформацією джерела, французький клуб найближчим часом відкликає португальця з оренди у Роми, щоб відправити його до Стамбула.

Діючий контракт гравця з парижанами розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 4.6 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону, Ренату Саншеш зіграв за Рому 228 хвилин та забив один гол.