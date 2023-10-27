Бразильський вінгер також не виключає варіант із Саудівською Аравією.
Дуглас Коста, getty images
27 жовтня 2023, 14:57
Напередодні стало відомо про те, що колишній вінгер донецького Шахтаря та збірної Бразилії Дуглас Коста вирішив залишити Лос-Анджелес Гелаксі, контракт з яким у нього спливає наприкінці грудня цього року.
33-річний бразилець заявив про своє бажання повернутися до туринського Ювентуса, гравцем якого він був до переїзду в США влітку 2022 року.
"Я б хотів повернутися в Ювентус, це моя мрія. Я хочу бути солдатом Аллегрі і знову відчути любов фанів Юве.
Мій агент підтримує контакти з усіма зацікавленими клубами, включаючи Ювентус. Ми також полетимо до Саудівської Аравії, ця ліга зараз зростає", — цитує слова Дугласа Кости журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що на рахунку Дугласа Кости 103 поєдинки у футболці туринського Ювентуса, 10 голів та 21 результативна передача.