Напередодні стало відомо про те, що колишній вінгер донецького Шахтаря та збірної Бразилії Дуглас Коста вирішив залишити Лос-Анджелес Гелаксі, контракт з яким у нього спливає наприкінці грудня цього року.

33-річний бразилець заявив про своє бажання повернутися до туринського Ювентуса, гравцем якого він був до переїзду в США влітку 2022 року.

"Я б хотів повернутися в Ювентус, це моя мрія. Я хочу бути солдатом Аллегрі і знову відчути любов фанів Юве.

Мій агент підтримує контакти з усіма зацікавленими клубами, включаючи Ювентус. Ми також полетимо до Саудівської Аравії, ця ліга зараз зростає", — цитує слова Дугласа Кости журналіст Фабріціо Романо.

🚨⚪️⚫️ EXCL. Douglas Costa: “I’d love to return to Juventus, it’s my dream”.



“I want to be a soldier for Allegri and feel Juve fans love again”.



“My agent is in contact with all clubs interested including Juve”.



“We’re also gonna fly to Saudi, that league is growing” 🇸🇦 pic.twitter.com/ZG6XrrlDBL