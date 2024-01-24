Туреччина

Опорник "блаугранас" зацікавив стамбульський клуб.

Опорний півзахисник Барселони Оріоль Ромеу може перебратися до чемпіонату Туреччини, повідомляє журналіст Серджан Дікме.

За даними Дікме, офіційну пропозицію щодо 32-річного іспанця вже зробив Бешикташ. Сам гравець готовий покинути Барселону, але переговори тривають.

Контракт Ромеу з клубом розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює півзахисника у 3 мільйони євро.

У цьому сезоні Ромеу взяв участь у 21 матчі "блаугранас" у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ також цікавиться півзахисником Ренату Саншешем.