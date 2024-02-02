Туреччина

Ще один загадковий трансфер.

Стамбульський Галатасарай оформив трансфер правого латераля Сержа Ор'є з Ноттінгем Форрест. Про це повідомляє офіційний сайт "левів".

Англійський клуб отримав за Ор'є 100 000 євро. Контракт із 31-річним захисником із Кот-д’Івуару укладено до кінця сезону-2023/2024. Серж отримає 600 000 євро за цей час та підписний бонус у розмірі 150 000 євро.

Цього сезону, досвідчений захисник відіграв за "лісників" 13 матчів, віддав дві гольові передачі та отримав три жовті картки.

Раніше була інформація, що трансфер Ор'є до Галатасараю зірвався.