Туреччина

Нігерієць залишив клуб за сімейними обставинами.

Колишній нападник донецького Шахтаря Оларенважу Кайоде залишив Генчлербірлігі, повідомляє прес-служба турецького клубу.

30-річний нігерієць виступав у Туреччині з вересня минулого року, але зараз він вирішив розірвати контракт і залишити клуб за сімейними обставинами.

Нинішнього сезону Кайоде провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Нагадаємо, Кайоде відіграв за Шахтар 24 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.