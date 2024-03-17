Нігерієць залишив клуб за сімейними обставинами.
Оларенважу Кайоде, ФК Генчлербірлігі
17 березня 2024, 20:45
Колишній нападник донецького Шахтаря Оларенважу Кайоде залишив Генчлербірлігі, повідомляє прес-служба турецького клубу.
30-річний нігерієць виступав у Туреччині з вересня минулого року, але зараз він вирішив розірвати контракт і залишити клуб за сімейними обставинами.
Нинішнього сезону Кайоде провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.
Нагадаємо, Кайоде відіграв за Шахтар 24 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.