Туреччина

Черговий скандал у турецькому чемпіонаті.

Фенербахче у матчі 30 туру турецької Суперліги у гостях обіграв Трабзонспор із рахунком 3:2.

Матч вийшов досить видовищним та насиченим, але виявилося, що "все найцікавіше" було зафіксовано після фінального свистка.

Після закінчення матчу футболісти "канарійок" почали святкувати перемогу, однак у цей момент на поле прорвалися вболівальники Трабзонспору.

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¡Escenas lamentables en el fútbol turco!

Cuando los jugadores del #Fenerbahçe estaban celebrando el triunfo 3-2 en el centro del campo, los aficionados del #Trabzonspor burlaron la seguridad y los atacaron, generando una batalla campal en el terreno… pic.twitter.com/f4lMoqx8Nt — Extra Digital HN (@extradigitalhn) March 17, 2024

Декількох гравців намагалися вдарити різними предметами, навіть кутовим прапорцем.

Футболісти гостей тікали у роздягальню, відбиваючись від агресивних фанатів, яких намагалася заспокоїти служба безпеки стадіону.

Maskelerle, mızraklarla sahaya inip sonra Fenerbahçe oyuncularından bir güzel dayak yiyen hazımsız teröristler! Resmen terörle mücadele yanında Mohaç meydan muharebesi! pic.twitter.com/FOq7rVyeqv — Yasemin Özdemir (@ysmnozdmr) March 17, 2024

Після 30 турів Фенербахче набрав 79 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, відстаючи від Галатасараю на два бали. Трабзонспор має 49 очок і посідає третє місце.