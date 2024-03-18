Черговий скандал у турецькому чемпіонаті.
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18 березня 2024, 00:25
Фенербахче у матчі 30 туру турецької Суперліги у гостях обіграв Трабзонспор із рахунком 3:2.
Матч вийшов досить видовищним та насиченим, але виявилося, що "все найцікавіше" було зафіксовано після фінального свистка.
Після закінчення матчу футболісти "канарійок" почали святкувати перемогу, однак у цей момент на поле прорвалися вболівальники Трабзонспору.
Декількох гравців намагалися вдарити різними предметами, навіть кутовим прапорцем.
Футболісти гостей тікали у роздягальню, відбиваючись від агресивних фанатів, яких намагалася заспокоїти служба безпеки стадіону.
Після 30 турів Фенербахче набрав 79 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, відстаючи від Галатасараю на два бали. Трабзонспор має 49 очок і посідає третє місце.