Ліга конференцій

Відбулися перші матчі-відповіді 1/8 фіналу єврокубка.

Сьогодні, 14 березня, пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У першому матчі ПАОК на своєму полі розгромив загребське Динамо з рахунком 5:1, незважаючи на поразку у першій грі – 0:2.

Перемогу грекам забезпечили забиті м'ячі у виконанні Баби, Брєндона, Кулєракіса, Живковича та Сучича, який зрізав сферу у свої ворота. У хорватів автором єдиного гола став Годжа.

ПАОК - Динамо Загреб 5:1 (перший матч 0:2)

Голи: Баба, 27, Сучич (аг), 34, Брэндон, 42, Кулєракіс, 73, Живкович, 88 (пен) - Годжа, 49.

ПАОК: Котарскі — Баба, Кулєракіс, Кендзьора, Вієрінья (Хонні, 78) — Шваб (Оздоєв, 81), Мейте — Тайсон (Десподов, 68), Константеліас (Мург, 77), Живкович — Брєндон (Самата, 77).

Динамо Загреб: Невістич — Перковіч (Огівара, 80), Теофіль-Катрен, Баернауер, Рістовскі — Сучич (Куленович, 80), Мішич — Годжа (Відович, 80), Батуріна, Шпікич — Петкович.

Попередження: Кулєракіс — Батуріна, Мишич, Огівара

У другій зустрічі Фенербахче мінімально поступився бельгійському Юніону з рахунком 0:1, але пройшов далі за рахунок виїзної перемоги – 3:0.

Перемогу бельгійському клубу забезпечив єдиний м'яч Расмуссена у середині другого тайму.

Фенербахче — Юніон Сент-Жилуаз 0:1 (перший матч 3:0)

Гол: Расмуссен, 68.

Фенербахче: Егрібаят — Осаї-Семюел, Джику, Остервольде, Кадіоглу — Родрігес (Зайц, 62), Юксек — Кахведжі (Тадич, 62), Шиманські, Кент (Яндаш, 75) — Батшуаї (Джеко, 75).

Юніон Сент-Жилуаз: Лінднер — Терхо, -,Вангаутте, Матіда, Лапуссен — Амані (Пуертас, 68), Расмуссен, Садікі, Нільссон (Теклаб, 68) — Екерт (Гейгевелде, 89).

Попередження: Юксек, Егрібаят — Екерт.

У третій грі Фіорентина зіграла внічию з Маккабі Хайфою. Матч закінчився з рахунком 1:1. За рахунок виїзної перемоги 4:3 "фіалки" пройшли у наступну стадію турніру.

У цій грі рахунок відкрили італійці, коли на 59 хвилині відзначився Барак, але за дві хвилини до кінця основного часу матчу Халаїлі зрівняв цифри на табло.

Фіорентина — Маккабі Хайфа 1:1 (перший матч 4:3)

Голи: Барак, 59 - Халаїлі, 88.

Фіорентина: Терраччано (Кордеро, 71) — Фараоні, Кварта, Раньєрі, Бірагі (Парізі, 82) — Бонавентура (Лопес, 76), Мандрагора, Барак (Бельтран, 82) — Гонсалес, Белотті, Соттіл (Іконе, 76).

Маккабі Хайфа: Кеуф — Фейнгольд, Шимич, Сек, Голдберг — Сундгрен, Мохамед (Наор, 71), Корню (Кинда, 63) — Подгоряну, П'єро (Халаїлі, 63), Рефаэлов (Сайеф, 63).

Попередження: Белотті — Корню, Шимич.