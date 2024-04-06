Італієць не забуває про себе нагадувати.
Балотеллі, getty images
06 квітня 2024, 15:06
Нападник Адана Демірспор Маріо Балотеллі висловився про расизм на стадіонах. Його слова наводить sofoot.com.
"Деякі чорношкірі люди мені несимпатичні, тому що вони використовують расизм, як виправдання. Расизм є не скрізь.
Італійці — не расисти. Вони просто завжди емігрували, і їм було потрібно більше часу, ніж іншим, щоб звикнути до імміграції. Правда в тому, що вони не звикли бачити таких людей, як я.
Проблема в тому, що говорити і здійснювати расистські дії на стадіонах завжди було дозволено. Але я гарантую вам одне: не кожен, хто говорить певні слова на трибунах, сказав би їх на вулиці, в реальному житті. Я впевнений у цьому на 100%. Тому мені важко повірити, що ці люди расисти.
Вони роблять це, щоб позлити мене, для них це все одно що сказати "сучий син". Вони повинні розуміти, що расизм — це не образа. Це щось набагато більше", — заявив скандальний італієць ганського походження.
Раніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився
щодо образ на адресу вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.