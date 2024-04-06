Туреччина

Італієць не забуває про себе нагадувати.

Нападник Адана Демірспор Маріо Балотеллі висловився про расизм на стадіонах. Його слова наводить sofoot.com.

"Деякі чорношкірі люди мені несимпатичні, тому що вони використовують расизм, як виправдання. Расизм є не скрізь.

Італійці — не расисти. Вони просто завжди емігрували, і їм було потрібно більше часу, ніж іншим, щоб звикнути до імміграції. Правда в тому, що вони не звикли бачити таких людей, як я.

Проблема в тому, що говорити і здійснювати расистські дії на стадіонах завжди було дозволено. Але я гарантую вам одне: не кожен, хто говорить певні слова на трибунах, сказав би їх на вулиці, в реальному житті. Я впевнений у цьому на 100%. Тому мені важко повірити, що ці люди расисти.

Вони роблять це, щоб позлити мене, для них це все одно що сказати "сучий син". Вони повинні розуміти, що расизм — це не образа. Це щось набагато більше", — заявив скандальний італієць ганського походження.