Туреччина

Турецький гранд в пошуках підсилення атаки.

Стамбульський Бешикташ влітку планує орендувати нападника леверкузенського Баєра Патріка Шика. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, керівництво "орлів" вже зв'язалося з "фармацевтами" щодо оренди форварда збірної Чехії. Турецький клуб збирається взяти Шика в оренду на один сезон. Зазначається, що в Бешикташі розуміють труднощі потенційної угоди, але з оптимізмом дивляться на фіналізацію переговорного процесу.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею шість мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону Патрік Шик відіграв за Баєр 22 матчі, забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.