Туреччина

Наразі форвард не буде залишатися у Трабзонспорі.

Ніколя Пепе стане вільним агентом та залишить Трабзонспор — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт форварда завершується наступного літа. Зараз Ніколя підписав угоду з компанією BS Group та незважаючи на пропозиції з Азії хоче пограти у європейських чемпіонатах.

Раніше Пепе виступав у Арсеналі. В складі Трабзонспору грає з 2023 року.

Цього сезону 28-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 2 асисти.