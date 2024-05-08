Наразі форвард не буде залишатися у Трабзонспорі.
Ніколя Пепе, Getty Images
08 травня 2024, 16:56
Ніколя Пепе стане вільним агентом та залишить Трабзонспор — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Контракт форварда завершується наступного літа. Зараз Ніколя підписав угоду з компанією BS Group та незважаючи на пропозиції з Азії хоче пограти у європейських чемпіонатах.
Раніше Пепе виступав у Арсеналі. В складі Трабзонспору грає з 2023 року.
Цього сезону 28-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 2 асисти.