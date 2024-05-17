Туреччина

Італійський фахівець може переїхати на береги Босфору.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі може обійняти аналогічну посаду в стамбульському Фенербахче.Про це повідомляє SportsDigitale.

За інформацією джерела, турецький клуб зацікавлений у послугах керманича "россонері", який залишить команду після закінчення цього сезону. Найближчим часом керівництво "канарок" збирається провести перемовини з італійським фахівцем.

Наразі Фенербахче йде другим у турецький Суперлізі, відстаючи від лідируючого Галатасараю на шість пунктів за три тури до фінішу чемпіонату сезону 2023/24.