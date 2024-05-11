"Особливий" хоче залишитися у європейському футболі.
Моур, getty images
11 травня 2024, 15:18
Португальський фахівець Жозе Моурінью вступив у переговорний процес із турецьким грандом Фенербахче. Про це повідомляє Sabah.
За інформацією джерела, стамбульський клуб вкрай зацікавлений у призначенні Моурінью на посаду головного тренера команди. З боку "канарок" переговори веде спортивний директор Маріо Бранко.
Нагадаємо, наразі Жозе Моурінью знаходиться без роботи після звільнення у січні з римської Роми.