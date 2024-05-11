Туреччина

"Особливий" хоче залишитися у європейському футболі.

Португальський фахівець Жозе Моурінью вступив у переговорний процес із турецьким грандом Фенербахче. Про це повідомляє Sabah.

За інформацією джерела, стамбульський клуб вкрай зацікавлений у призначенні Моурінью на посаду головного тренера команди. З боку "канарок" переговори веде спортивний директор Маріо Бранко.

Нагадаємо, наразі Жозе Моурінью знаходиться без роботи після звільнення у січні з римської Роми.